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НовостиПолитика28 февраля 2023 11:37

Песков: Переговоры с Украиной возможны с учётом новых территориальных реалий

Главным условием для переговоров с Украиной Песков назвал соответствующее отношение Киева
Сергей КУДРИН
Песков: Переговоры с Украиной возможны с учётом новых территориальных реалий

Песков: Переговоры с Украиной возможны с учётом новых территориальных реалий

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвергать вероятность переговоров с Украиной. При новых территориальных реалиях это возможно, однако существуют конкретные условия российской стороны. Об этом Песков рассказал во время брифинга 28 февраля 2023 года.

Прежде всего, говорит Песков, существуют новые российские территории, и Конституция Российской Федерации, с которой все обязаны считаться. Поступиться этими новыми реалиями Россия не сможет никогда.

Соответственно, для того чтобы сесть за стол переговоров, необходимо соответствующее отношение киевского режима, и при благоприятном положении дел решение конфликта вполне можно перенести в такой формат. Однако нельзя забывать о том, что Россия выполняет конкретные задачи в ходе спецоперации, и эти цели должны быть достигнуты.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Песков назвал поведение США не похожим на «условного противника». Все шаги Белого дома демонстрируют открытую враждебность к России.

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