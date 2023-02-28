Роскомнадзор направил на проверку материалы о субкультуре "ЧВК Редан"

Если материалы о "ЧВК Редан" будут признаны запрещенными, Роскомнадзор их заблокирует
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Роскомнадзор направил на проверку в Росмолодежь материалы о субкультуре "ЧВК Редан". Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 28 февраля 2023 года.
В ведомстве уточнили, что, если экспертиза признает данную информацию запрещенной к распространению на территории страны, Роскомнадзор примет меры по ограничению доступа к таким данным.
Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что движения, подобные "ЧВК Редан", являются вредными для молодежи псевдокультурой. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что субкультура ничего хорошего нашей молодежи не несет.
Напомним, "Комсомолка" выяснила, что такое "ЧВК Редан", как за несколько дней новая субкультура стала молодежным трендом, и зачем патлатые подростки устраивают массовые драки в ТЦ, а также снимают их на видео. Подробности читайте по ссылке.
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