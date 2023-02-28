Белый дом предложил Киеву самому определить свои критерии победы

Джон Кирби Фото: REUTERS

Соединенные Штаты желают Украине победы в конфликте, но именно Киев должен решать, по каким критериям ее идентифицировать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью агентству Bloomberg.

"Они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа", - уточнил Кирби, добавив, что в возможных переговорах с Москвой украинские условия должен определять глава Незалежной Владимир Зеленский.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты выяснили, что западные политики рассматривают вариант давления на Киев для принуждения к переговорам с Москвой в случае военного провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Германии заявили, что фактически речь идет о "военном ультиматуме" для Зеленского.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно за столом переговоров, однако Киев де-юре не может вести их. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва никогда не поступится своими территориями, и эти реалии необходимо учитывать.