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НовостиЭкономика28 февраля 2023 12:27

Международное энергетическое агентство назвало Китай главной угрозой Европе на газовом рынке

Наращивание Китаем импорта газа может вызвать новый рост цен, полагают в МЭА
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Китай назвали главной угрозой Европе на газовом рынке

Китай назвали главной угрозой Европе на газовом рынке

Фото: REUTERS

Китай представляет для стран Европы главную угрозу на газовом рынке, считают специалисты Международного энергетического агентства (МЭА).

Как следует из доклада на сайте МЭА, ограничения в промышленном секторе КНР и благоприятные погодные условия в зимний период спровоцировали к падению цен на газ на 80% по сравнению с пиковыми уровнями прошлого года. Это, как полагают в агентстве, позволило Европе спокойно пройти зиму даже при резком сокращении поставок из России.

Тем не менее в 2023 году ситуация может измениться, поскольку Китай нарастит импорт газа минимум на 35%, предупредили в МЭА. По мнению экспертов, это подстегнет конкуренцию на рынке в условиях ограниченных запасов топлива, что может вызвать новую волну роста цен на газ.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия будет стремиться перенаправить газ на новые рынки, хотя в Европе постоянно просят увеличить поставки по имеющейся инфраструктуре.