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НовостиПолитика28 февраля 2023 12:53

Депутат Госдумы назвал условие для моментального завершения конфликта на Украине

Депутат ГД Савченко: Конфликт на Украине закончится как только США начнут слышать Россию
Сергей КУДРИН
Депутат Госдумы назвал условие для моментального завершения конфликта на Украине

Депутат Госдумы назвал условие для моментального завершения конфликта на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфликт на Украине может быть остановлен в любой момент, в любую минуту, но для этого необходимо, чтобы США начали слышать Россию. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ, зампред по финансовому рынку Олег Савченко. Его слова приводит «Дума.ТВ».

Савченко отметил, что спецоперация может быть прекращена моментально, но главная проблема заключается в том, что Запад не слышит Россию, и не хочет её слушать. Белый дом игнорирует все доводы, пропускает мимо ушей позицию Москвы, и пока ситуация такова - конфликт будет продолжаться.

Депутат заявил, что как только США примут во внимание аргументы и позицию России, и исходя из этого начнут вести переговоры, боестолкновения тут же закончатся. Однако судя по действиям Запада - там заинтересованы в продолжении конфликта, при том что Москва неоднократно и открыто заявляла свои интересы, прежде всего руководствуясь безопасностью своих государственных границ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что США планируют организовать провокацию на Украине, с применением токсических веществ. Взвалить вину за это намерены на российские войска, выставив их в дурном свете.