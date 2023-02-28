Депутат Госдумы назвал условие для моментального завершения конфликта на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфликт на Украине может быть остановлен в любой момент, в любую минуту, но для этого необходимо, чтобы США начали слышать Россию. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ, зампред по финансовому рынку Олег Савченко. Его слова приводит «Дума.ТВ».

Савченко отметил, что спецоперация может быть прекращена моментально, но главная проблема заключается в том, что Запад не слышит Россию, и не хочет её слушать. Белый дом игнорирует все доводы, пропускает мимо ушей позицию Москвы, и пока ситуация такова - конфликт будет продолжаться.

Депутат заявил, что как только США примут во внимание аргументы и позицию России, и исходя из этого начнут вести переговоры, боестолкновения тут же закончатся. Однако судя по действиям Запада - там заинтересованы в продолжении конфликта, при том что Москва неоднократно и открыто заявляла свои интересы, прежде всего руководствуясь безопасностью своих государственных границ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что США планируют организовать провокацию на Украине, с применением токсических веществ. Взвалить вину за это намерены на российские войска, выставив их в дурном свете.