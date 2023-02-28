Названы самые высокооплачиваемые профессии на Севере

Сервис SuperJob перечислил самые высокооплачиваемые профессии на Севере Фото: "КП" Архив

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии на Севере. Опросы показывают, что почти половине россиян было бы интересно отправиться на Северный полюс на ледоколе.

Эти мечты вполне реально воплотить в жизнь и даже хорошо заработать.

Самые высокооплачиваемые вакансии на Севере:

Начальник автоколонны – 350 тыс.рублей,

Стоматолог-хирург – 350 тыс.руб,

Инженер по строительству – 250 тыс.руб,

Машинист асфальтоукладчика - 210 тыс.руб,

Стоматологу-ортопед – 200 тыс руб.

Специалистов на эти вакансии ищут в Красноярском крае, Мурманске, Коми, ЯНАО. В среднем вахта длится 45 дней.

- Романтика вечной мерзлоты манит мужчин: в Арктике мечтают побывать 6 из 10 представителей сильного пола. Среди женщин в Арктику хочет поехать только каждая третья, - сказали NEWS.ru в SuperJob.

Кстати, больше всего на Север хотят отправиться россияне с зарплатой от 80 тыс.рублей.