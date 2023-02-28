Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 февраля 2023 13:48

Названы самые высокооплачиваемые профессии на Севере

Сервис SuperJob перечислил самые высокооплачиваемые профессии на Севере
Елена АКИМОВА
Сервис SuperJob перечислил самые высокооплачиваемые профессии на Севере

Сервис SuperJob перечислил самые высокооплачиваемые профессии на Севере

Фото: "КП" Архив

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии на Севере. Опросы показывают, что почти половине россиян было бы интересно отправиться на Северный полюс на ледоколе.

Эти мечты вполне реально воплотить в жизнь и даже хорошо заработать.

Самые высокооплачиваемые вакансии на Севере:

Начальник автоколонны – 350 тыс.рублей,

Стоматолог-хирург – 350 тыс.руб,

Инженер по строительству – 250 тыс.руб,

Машинист асфальтоукладчика - 210 тыс.руб,

Стоматологу-ортопед – 200 тыс руб.

Специалистов на эти вакансии ищут в Красноярском крае, Мурманске, Коми, ЯНАО. В среднем вахта длится 45 дней.

- Романтика вечной мерзлоты манит мужчин: в Арктике мечтают побывать 6 из 10 представителей сильного пола. Среди женщин в Арктику хочет поехать только каждая третья, - сказали NEWS.ru в SuperJob.

Кстати, больше всего на Север хотят отправиться россияне с зарплатой от 80 тыс.рублей.