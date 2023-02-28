Марочко: западные наемники отказываются ехать на линию соприкосновения и жалуются на тонущую в грязи технику Фото: Александр КОЦ

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что иностранные наемники, участвующие в СВО на стороне Киева в ДНР, отказываются отправляться на линию боевого соприкосновения из-за оттепели. Вместе с ней пришла сырость, а техника стала «тонуть» в грязи.

Как пояснил Марочко, дороги, которые использовали ВСУ, «расползаются», так как в основном состоят из чернозема, а натовская техника в таким условиям не подготовлена.

Помимо проблем с проходимостью, Киев столкнулся с тем, что их позиции и окопы оказались затоплены.

— И вот в таких сырых условиях должны находиться украинские военнослужащие. Это в свою очередь привело к всплеску небоевых потерь — в первую очередь связанных с тем, что они постоянно находятся в сырости, это приводит к острым респираторным заболеваниям и пневмониям, — рассказал военный эксперт

При этом Украина отказывается эвакуировать военных. Наемники отказываются находиться в таких условиях. Марочко добавил, что между украинскими позициями и Купянском курсируют микроавтобусы, которые забирают иностранных военных с линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что на стороне Украины выступают наемники и целые ЧВК из США, Канады, Польши, Британии. Численность иностранных военных в киевских подразделениях может превышать 80%.