В Приднестровье с 1 марта начнутся очередные военные сборы из-за провокации со стороны Украины Фото: REUTERS

В Министерстве обороны непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщили, что из-за действий киевского режима, миротворческий контингент готовится к очередным военным сборам. Они начнутся 1 марта и продлятся три месяца, до конца мая.

Ранее сообщалось, что Украина стягивает силы к границам Приднестровья. Эту информацию подтвердила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. Киевский режим готовится к провокации с вторжением в Приднестровье в ответ на якобы наступление российских сил оттуда.

Это привело к тому, что ПМР объявила прием заявок на очередные военные сборы, организованные миротворческим контингентом.

Ранее в Кремле заявляли, что на провокации Украины будет дан адекватный ответ. Дмитрий Песков отметил, что за ситуацией у границ Приднестровья пристально наблюдают. Пресс-секретарь президента заявил, что происходящее провоцируется извне.