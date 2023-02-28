YLE: Финляндия запустила строительство забора на границе с Россией у КПП Иматра-Светогорск Фото: Артем КИЛЬКИН

Финляндия приняла решение построить забор на границе с Россией, в районе контрольно-пропускного пункта Иматра-Светогорск. Земляные работы уже начались 27 февраля, финны выкорчевали деревья с обеих сторон от КПП. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

Сообщается, что финская сторона уже приступила к земляным работам, и планирует возвести трёхкилометровое заграждение в районе перехода Иматра-Светогорск. Вдоль забора предполагается построить дорогу, которая будет использоваться патрульными и ремонтными бригадами. На нескольких участках установят освещение и громкоговорители.

Напомним, власти Финляндии выделили в 2023 году 139 млн евро на строительство заграждения вдоль российской границы. Предполагается, что этих денег хватит на возведение 70 километров забора, из которых 52 километра отгородят самые популярные КПП.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Финляндия решила передать Киеву три танка Leopard 2, в рамках 13-го пакета военной помощи.