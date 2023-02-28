Американский профессор Вольф: Украина уже проиграла в конфликте с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор экономики из США Ричард Вольф считает, что киевский режим уже проиграл РФ из-за потери территорий и развала экономики. Как пояснил ученый, сейчас значительная часть Украины больше ей неподконтрольна, а страна финансово зависит от США.

Как написал в соцсетях профессор Вольф, Киев проигрывает как в относительном, так и абсолютном выражении. До конфликта объем ВВП страны составлял около 200 млрд долларов, а сейчас уже потерял порядка 30% — около 60 млрд американских долларов.

За все время конфликта США и союзники отправили Украине порядка 120 млрд, но почти вся эта сумма ушла на военные расходы.

При этом в минэкономики Украины сообщали, что дефицит в бюджете страны составляет более 20% ВВП. На его покрытие потребуется дополнительная помощь, которую они ждут от партнеров с Запада.

По оценкам Дмитрия Медведева, по итогам 2023 года ВВП Украины упадет еще на 5-10%. Такая перспектива грозит Киеву банкротством.