Глава Orlen заявил, что остановка поставок нефти из России в Польшу связана с визитом Байдена Фото: REUTERS

Экспорт нефти из России в Польшу прекратился после визита президента США Джо Байдена. Об этом рассказал председатель правления энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек.

Ранее Варшава получала нефть от «Роснефти» и «Транснефти». С первой контракт не стали продлевать в конце января 2023 года. С «Транснефтью» соглашение у Варшавы истекало только в 2024-ом, но после после посещения страны Байденом, Польша не стала оформлять и оплачивать новые поставки.

Обайтек заверил, что энергетический сектор не пострадал от отсутствия российской нефти.

Ранее Orlen заявил о прекращении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Обайтек сообщил, что Польша готова к полному отказу от «черного золота» из Москвы.

При этом до спецоперации на Украине Варшава получала до 50% нефти именно с поставок из России.