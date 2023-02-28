Илон Маск двумя словами отреагировал на карту боевой обстановки под Артемовском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск прокомментировал карту с обстановкой под Артемовском. Владелец корпораций Tesla, Twitter и SpaceX, миллиардер Илон Маск ответил на публикацию с обстановкой ВС в районе Бахмута (украинское название Артемовска) фразой «Почти окружен».

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью KP.RU рассказал о том, что сейчас происходит в Артемовске. По его словам, Киев «распиарил» этот город так, что взятие Бахмута российскими войсками существенно ударит по итак не очень крепкому моральному духу украинских военных.

При этом продвижение ВС РФ идет планомерно. Ранее Зеленский заявлял, что Украина не будет держаться за Артемовск «любой ценой», однако на деле туда постоянно отправляют подкрепление.

Марочко также отметил, что российским бойцам важно взять Хромово, чтобы контролировать дорогу, по которой идет снабжение украинской армии.