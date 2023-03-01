В семье вундеркинда Алисы Тепляковой родился восьмой ребенок

В семье Алисы Тепляковой родился восьмой ребенок. Фото: кадр из видео.

В семье вундеркинда Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, а в девять поступила в МГУ, прибавление. У Алисы появился младший брат, и теперь в семье Тепляковых восемь детей.

С появлением на свет малыша в однокомнатной квартире в столичном районе Зюзино теперь ютятся 10 человек - папа Евгений, мама Наталья и их дети. Знакомые семьи рассказали, что Тепляковы назвали Сулейманом в честь султана Сулеймана Великолепного, правителя Османской империи.

Тем временем журналисты KP.RU узнали еще одну тайну семьи Тепляковых: оказалось, что Алиса, которой сейчас десять лет, учится в нескольких вузах одновременно.

Ранее отец Алисы Тепляковой рассказал, как дочка-вундеркинд в восемь лет сдала ЕГЭ.

Напомним, брат Алисы Тепляковой Хеймдалль также окончил школу и сдал ЕГЭ в восемь лет. После этого разразился ряд скандалов, связанных с семьей Тепляковых. В частности, отец Алисы устроил дебош в МГУ. Подробности о необычной девочке и ее семье здесь на KP.RU.