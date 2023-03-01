В Чехии назвали самую серьезную ошибку антироссийской политики Байдена

В Чехии указали на серьезную ошибку Байдена в его политике относительно России. Фото: REUTERS

Антироссийские санкции Запада не нанесли серьезного ущерба российской экономики, они лишь перенаправили поток торговли на Восток и способствовали усилению взаимодействия России с Китаем. На это как на самую серьезную ошибку антироссийской политики президента США Джо Байдена указал бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны.

Бывший дипломат в интервью Radio Universum иронично заметил, что если бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру «удалось расколоть блок СССР-Китай», то президент США Джо Байден сумел «создать блок Россия-Китай».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель поделился мыслями после сессии Генассамблеи ООН, на которой обсуждался украинский конфликт. Боррель разместил в социальных сетях пост, в котором пожаловался на Россию и Китай.

Почему Китай начал резко сближаться с Россией и какую дипломатическую ошибку совершили Соединенные Штаты, читайте здесь на KP.RU.