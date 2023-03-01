В Госдуму внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу России внесены поправки об административной и уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в среду, 1 марта 2023 года.

"Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет", - написал председатель Госдумы.

Володин добавил, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен в четверг, 2 марта. В случае его одобрения итоговое рассмотрение запланировано на вторник, 14 марта.

Как ранее писал сайт KP.RU, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киевский режим готовит несколько сюжетов, дискредитирующих российскую армию. По его словам, главная задача пропагандистов - продемонстрировать мнимые успехи ВСУ и якобы имеющиеся проблемы в рядах российской армии.

Напомним, 4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию российской армии, а также призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, за публичное распространение ложной информации о ВС РФ положен штраф в размере до 1,5 млн рублей или же в размере дохода нарушителя за период до 18 месяцев. Кроме того, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до трех лет.