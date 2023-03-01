CNN: ситуация в Артемовске для ВСУ намного хуже, чем признает Киев

Ситуация в Артемовске для ВСУ на самом деле хуже, чем утверждает Киев Фото: REUTERS

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске на самом деле значительно сложнее, чем это официально признают киевские власти. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой слова на украинского военного.

"Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная, - уточнил собеседник журналистов. - Она намного хуже, чем говорят официально".

По его словам, тяжелее всего украинской армии приходится в северной части города, но и на других участках обстановка немногим легче.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Напомним, днем ранее врио главы ДНР рассказал журналистам, что практически все дороги на подступах к Артемовску находятся по крайней мере под огневым контролем российских войск. При этом Киев продолжает перебрасывать на Артемовское направление все новые резервы.