В МИД России назвали главного выгодоприобретателя в украинском кризисе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в беседе с Lenta.ru заявил, что Вашингтону, а также их союзникам по Североатлантическому альянсу невыгодно, чтобы Москва и Киев договорились о мире.

Как заявил дипломат, западные страны «вложили слишком много сил и средств» для того, чтобы «поссорить» Москву и Киев, а также их жителей.

По его словам, Украина для Запада является «инструментом, с помощью которого они пытаются ослабить и изолировать Россию, сломать действующую архитектуру безопасности, сохранить изрядно пошатнувшуюся собственную гегемонию».

Галузин назвал Вашингтон главным выгодоприобретателями в украинском кризисе, обратив внимание на то, что американский бизнес и военно-промышленный комплекс (ВПК) США «явно воодушевлены планами» администрации Джо Байдена на продолжение поставок вооружения Украине, «как и перспективой извлечения прибыли из экономических проблем» для Европы.

«Одновременно США рассчитывают на доступ к украинским полезным ископаемым - железной руде, марганцевой руде, редкоземельным металлам, в первую очередь литию», - отмтеил дипломат.

Напомним, накануне обозреватель американского портала The American Conservative (TAC) Питер Ван Бюрен заявил о том, что США собирается создать на Украине «второй Афганистан» для борьбы с Россией.