Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии еще на 3,3% с 1 апреля 2023 года

Социальные пенсии в России планируется поднять еще на 3,3% с 1 апреля 2023 года Фото: Shutterstock

Минтруд России выступил с предложением повысить социальные пенсии граждан страны еще на 3,3% с 1 апреля 2023 года в дополнение к индексации на 10%, проведенной в июне 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что инициатива связана с увеличением прожиточного минимума, который с начала 2023 года вырос на 3,3%.

"С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума", - отметил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В Минтруда РФ добавили, что проект по увеличению выплат уже вынесен на общественное обсуждение. После его утверждения фактический рост социальных пенсий составит 13,6%, что выше инфляции за 2022 год (11,9%), уточнил Пудов. Мера коснется порядка 4 млн пенсионеров.

Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров в России сократилось до 41,8 млн человек. Это на 232 тысячи меньше, чем годом ранее.

Отмечается также рост пенсий. Средняя страховая пенсия по итогам 2022 года достигла 20,6 тысячи рублей (+14%), социальная – 12,1 тысячи рублей (+18,9%), по инвалидности – 12,5 тысячи рублей (+13%).

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин 28 февраля 2023 года подписал указ, который гарантирует сохранение повышенных пенсий тем военным, кто возобновляет службу в должности с более низким окладом.

В документе говорится, что военные пенсионеры смогут по своему желанию пересчитать размер пенсии или сохранить тот, который был установлен до заключения контракта.