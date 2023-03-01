Передача платежной информации в Telegram, WhatsApp и Viber запрещена для ряда организаций с 1 марта 2023 года Фото: REUTERS

Передача платежной информации в Telegram, WhatsApp, Viber, Discord, а также другие иностранные мессенджеры была запрещена для ряда организаций с 1 марта этого года. Об этом сообщает Роскомнадзор.

В ведомстве напомнили, что в силу вступают поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который были приняты в 2022 году. Согласно приправкам, некоторым российским организациям теперь будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, а также каких-либо персональных данных при предоставлении услуг.

В Роскомнадзоре уточнили, что по состоянию на 1 марта текущего года к таким иностранным сервисам могут быть отнесены: WhatsApp, WeChat, Telegram, Viber, Discord, Skype for business, Snapchat, Microsoft Teams , Threema.

«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», - сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, ранее в ведомстве уточнили, что Telegram входит в число иностранных мессенджеров, не подлежащих интеграции с банками, поэтому с 1 марта этого года передача платежной информации, а также персональных данных будет ограничена для ряда организаций, как и для других таких же сервисов.