Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 45 тысяч Фото: REUTERS

Число погибших в результате разрушительных землетрясениях, которые произошли 6 февраля 2023 на юго-востоке Турции, превысило 45 тысяч. Об этом в среду, 1 марта, заявила Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

«По последним данным, в результате землетрясений погибли 45 089 человек, эвакуированы из зоны бедствия более 1,9 миллиона граждан», - сказано в сообщении управления, где также сообщается, что оставшиеся без крова люди были размещены в более чем 358 тысячах палаток, а также в контейнерных домах.

Напомним, два разрушительных землетрясения, магнитудой 7,4 и 7,7, на юго-востоке Турции произошли 6 февраля 2023 года. Как писал сайт KP.RU, согласно данным издания Anadolu, в этом районе полностью было разрушено или пришло в негодность 139 тысяч домов, а 865 тысяч человек остаются без жилья.

Сейсмологи предупредили, что этот регион страны будет еще испытывать подземные толчки, а через пару дней зафиксировали несколько землетрясений магнитудой около 5. Накануне, 27 февраля, на востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,8, жертвой стал по меньшей мере один человек.