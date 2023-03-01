МЧС России приостановило проверки систем оповещения из-за хакерских атак

Проверки систем оповещения в России перенесены на неопределенный срок из-за хакерских атак Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС России приняло решение приостановить проверки систем оповещения населения в российских регионах из-за хакерских атак на инфраструктуру связи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию администрации Томской области.

"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок", - говорится в сообщении местных властей.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе в МЧС России опровергли заявление о воздушной тревоге в некоторых российских регионах, заявив, что ложная информация об угрозе ракетного удара прозвучала по радио ряда субъектов из-за хакерской атаки.

В министерстве назвали информацию о воздушной тревоге фейком, отметив, что эти сообщения не соответствуют действительности. В ведомстве также призвали следить за сообщениями в официальных источниках.

В конце февраля ситуация с хакерской атакой, в результате которой прозвучала фейковая воздушная тревога, повторилась. В МЧС вновь заявили, что население было введено в заблуждение из-за противозаконной деятельности хакеров.