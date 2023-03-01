СПЧ направил запрос в МВД по поводу беспорядков, связанных с группой «Редан»

Валерий Фадеев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Cовета по правам человека при президенте (СПЧ) России Валерий Фадеев обратился в Министерство внутренних дел РФ по поводу беспорядков, связанных с группировкой «Редан». Об этом в среду, 1 марта, заявила пресс-служба СПЧ.

«В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах Валерий Фадеев направил запрос в МВД России», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.

Отмечается, что Фадеев просит поручить направить в адрес СПЧ данные о возможных причинах произошедших беспорядков, а также о числе задержанных лиц, а также информацию «о мерах, которые ГУ МВД России по городу Москве намерено предпринять для профилактики подобного рода правонарушений в дальнейшем».

Письмо главы СПЧ было направлено на имя начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова.

В Москве 24 и 25 февраля 2023 года из-за беспорядков доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могли быть причастны к группировке «Редан». Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что движение, подобные «Редан», являются вредными для молодежи псевдокультурой, отметив необходимость «пресекать» такие противоправные действия.

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