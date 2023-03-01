Киев перебросил на Артемовское направление дивизию реактивной артиллерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Артемовском направление получили от Киева подкрепление в виде дивизиона реактивной артиллерии. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, к Николаевке, расположенной юго-западнее населенного пункта Часов Яр, Киев перебросил дивизию реактивной артиллерии, включающую в себя 18 единиц БМ-21 "Град".

"При разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке", - уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Марочко заявил, что ВСУ привлекают подростков к выполнению боевых задач в Артемовске. По его словам, ряды украинских штурмовиков накануне пополнили около 30 несовершеннолетних, прошедших обучение в специализированных детских лагерях.

Напомним, днем ранее Андрей Марочко рассказал, что порядка 350 солдат и до 15 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученных на полигонах НАТО, переброшены в город Часов Яр, расположенный рядом с Артемовском. По его словам, также отмечается прибытие около 30 единиц легкобронированной техники противника.

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