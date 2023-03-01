Доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Национальной медицинской палаты, отметив, что российский врач находится в стабильном состоянии.

«Леонида Михайловича вчера перевели в палату. Его состояние оценивается как стабильное», - приводит Агентство городских новостей «Москва» заявление, сделанное в пресс-службе.

Напомним, 89-летний Леонид Рошаль был госпитализирован в больницу Москвы в конце февраля этого года. Изначальное сообщение о госпитализации хирурга и общественного деятеля не до конца достоверной. Как писал сайт KP.RU, в пресс-службе Национальной медицинской палаты уточнили, что причиной госпитализации доктора стала плановая замена суставов, а не как сообщалось ранее перелом шейки бедра.