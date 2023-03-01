Попова заявила, что невозможно подтвердить слухи об "утечке" коронавируса в Ухане

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Распространяемые Соединенными Штатами слухи о том, что пандемия коронавируса началась с "утечки" инфекции в одном из институтов в китайском Ухане, подтвердить невозможно. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по здравоохранению Государственной думы России в среду, 1 марта 2023 года.

"Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно, - уточнила Попова. - Система безопасности там качественная".

Специалист также выразила уверенность, что китайские ученые ничего запретного не изучали.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей назвал утечку из лаборатории в китайском городе Ухань наиболее вероятной причиной пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Китая Мао Нин заявила, что Соединенным Штатам пора прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос о происхождении COVID-19.

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