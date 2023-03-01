Флорист посоветовала не дарить любимым желтые цветы Фото: Мария ЛЕНЦ

Впереди один из самых любимых россиянами праздник - 8 Марта. В цветочных лавках уже начинают собирать букеты. Продажи цветов в эти дни зашкаливают и не зря те, кто имеют отношение к цветочному бизнесу, говорят, что в Международных женский день делается годовая прибыль.

Флорист Екатерина Михновец к выбору букета для женщины советует подходить очень внимательно. Нужно обращать внимание не только на красоту и свежесть цветов, но и на его цвета и оттенки.

Белые цветы – это символ невинности. Их лучше дарить молодым девушкам, сестрам, подругам.

- Любимой и единственной женщине подойдут букеты в красных оттенках, - говорит флорист.

Оранжевые цветы символизируют уверенность в себе. Например, герберы. Бордовые или оранжевые букеты идеально подойдут для взрослой женщины, начальницы или тещи.

А вот с желтыми цветами стоит быть осторожнее.

- Их не советуют дарить возлюбленным. У многих такой цвет ассоциируется с расставанием. Но не стоит себя накручивать. Такие букеты допустимы, например, родственнице или знакомой, - цитирует слова флориста интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кстати, по данным исследования Lamoda и ЮMoney, в 2023 году лидерами продаж в преддверии 8 Марта стали одежда и ювелирные украшения. При этом, средний чек на украшения уменьшился на 4% до 4 746 рублей, пишет РИАМО.

Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 8 марта.Для гостей организуют бесплатные тематические экскурсии, концерты и мастер-классы, пишет Москва 24.