Байден рассказал, как медсестра проделывала с ним странные процедуры

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден рассказал журналистам о странных процедурах, которые проделывала с ним его медстестра Перл Нельсон.

"Она приходила и делала вещи, которым, я думаю, не учат в школе медсестер, - утверждает глава Белого дома. - Она шептала, наклонялась и дышала на меня, чтобы убедиться, что есть человеческая связь".

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший врач Джозефа Байдена Ронни Джексон опасается, что снижение когнитивных функций действующего президента США может привести к катастрофическим последствиям для страны.

Напомним, американский военный Ноктис Дрейвен признался, что ему стало стыдно после того, как он посмотрел видео с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Варшаве.

На кадрах видно, как Байден вместе с польским коллегой Анджеем Дудой идет прямо по красной ковровой дорожке, затем после специального сигнала американский лидер разворачивается, но вместо того, чтобы идти в обратном направлении, он решает свернуть налево.

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