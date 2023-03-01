На рынке труда в России заметили рекордный дефицит соискателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число вакансий на каждого соискателя на российском рынке труда на конец 2022 года достигло максимума, составив в среднем по 2,5 вакансии. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на данные исследований аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно представленным данным, соответствующий показатель между спросом и предложением стал рекордным с 2005 года. Спрос предприятий на рабочую силу в годовом выражении уменьшился на 17,6%, а число вставших на биржу труда россиян снизилось на 32,3%.

Как сообщает FinExpertiza, уход с российского рынка иностранных компаний не привел к скачку безработицы, однако предприятия сокращают темпы найма новых сотрудников.

Отмечается, что наиболее острую потребность в сотрудниках испытывают в Тульской области, где на каждого безработного в декабре 2022 года было открыто около 11 вакансий. В тройку также входит Еврейская автономная область (10 вакансий на одного безработного) и Ленинградская область (9,1 вакансии).

Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации сообщил, что безработица в стране снизилась до 3,7%.