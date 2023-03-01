Politico: ЕС переносит акцент с введения новых санкций против РФ на соблюдение уже принятых

Европейские журналисты уверены, что ЕС переносит акцент на соблюдение уже принятых санкций против РФ Фото: REUTERS

Европейский союз сместил акцент с введения новых антироссийских санкций на соблюдение мер, которые уже были приняты ранее. Об этом сообщает издание Politico.

"Брюссель переносит акцент с принятия новых санкций на соблюдение уже существующих", - говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что Брюссель уже принял десять пакетов санкций против России, но они оказали значительно меньший эффект, чем на то надеялись европейские политики.

Введение новых антироссийских мер, особенно в сфере удобрений, металлургии и ядерной энергетики, нанесет больший удар экономике Европы, нежели России, констатирует издание.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза, о котором было объявлено на этой неделе, скорее всего, станет последним. Политик уверен, что сферы, в которых можно было бы ввести новые ограничительные меры против России уже фактически исчерпаны.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад поставил себе целью одолеть Россию чужими руками, и готов для ее гипотетического достижения нести любые расходы.

По его словам, западные страны так рьяно отправляли Киеву боеприпасы и военную технику, что исчерпали собственные запасы, на что сейчас активно сетуют оборонные ведомства европейских стран и даже их коллеги из Соединенных Штатов.

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