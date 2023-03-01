МИД Китая отреагировал на заявления ФБР о лабораторном происхождении коронавируса Фото: REUTERS

Пекин выступает против каких-либо форм политических манипуляций под предлогами поиска источника происхождения коронавирусной инфекции. Такое заявление в ходе брифинга в среду, 1 марта, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя представленные накануне данные Федерального бюро расследований (ФБР) о лабораторном происхождении коронавируса.

Напомним, накануне директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает утечку из уханьской лаборатории самой вероятной причиной COVID-19, отметив также, что китайское правительство «делает все возможное, чтобы помешать» расследованию о причинах начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Китайская сторона выступает категорически против любых форм политических манипуляций под предлогом поиска источника (COVID). Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы», - заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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