Опрос: женщины чаще мужчин дарят подарки близким на 8 Марта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Большинство женщин поздравляют друг друга с 8 марта. 99% респонденток признались, что с подарками или нет, но реагируют на праздничную дату и уделяют друг другу внимание.

А вот мужчины уступают, обязательно женщин в этот день поздравляют только 87% представителей сильной половины человечества. Все они состоят в браке или в отношениях.

Если говорить о подарках, то среди мужчин их дарят 67%, а среди женщин -84%.

Покупать подарки к этой дате большинство предпочитает в магазинах офлайн (72%, а 38% делают ставку на онлай-торговые точки. Каждый пятый освоил мобильное приложение.

Таковы результаты опроса, проведенного исследовательско-консалтинговой компанией IFORS «Газета.Ru».

Цветы - один из самых популярных подарков в этот день. В Эксперты заверяют, что недостатка их в преддверии празднования Международного женского дня в текущем году не ожидается.Об этом пишет ФАН.

Кстати, неделя 6–12 марта будет короче обычной рабочей недели только на один день. 8 марта, этот день приходится на среду, будет выходной, пишет газета "Известия".