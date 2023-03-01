Василий Орлов поставил задачу полностью закрыть потребность Приамурья молоком местного производства

Инвестиционный проект на миллиард сто миллионов рублей по возведению объекта воплотило ООО «Амурский партизан». Из бюджета региона аграрно-промышленному предприятию предоставили субсидию в размере 182,6 миллиона рублей. На оборудование и технику из них было направлено 79 миллионов. Свыше 30 израсходованы на приобретение племенного скота. Остальные средства были направлены на погашение процентов по инвестиционным кредитам и на строительство. Новую ферму осмотрел глава Амурской области Василий Орлов.

«Для нас стратегическая задача - закрыть полностью потребность региона молоком местного производства. Общая мощность новой фермы на 600 голов должна составить более 5 тысяч тонн молока в год. Предприятие планирует развиваться. Мы готовы их поддержать», - подчеркнул в ходе инспекции Василий Орлов.

На данный момент на предприятии введены в эксплуатацию коровник на 500 голов с доильно-молочным блоком на 24 места, родильное отделение на 100 голов с профилакторием, а также и санитарный пропускник.

Генеральный директор ООО «Амурский партизан» Надежда Степаненко рассказала, что подготовительные работы к строительству комплекса начались в 2019 году. В декабре прошлого года было получено разрешение на ввод фермы в эксплуатацию.

«На ферме сейчас работает 34 человека. Появились новые рабочие профессии - подгонщик скота, менеджер по стаду. Также у нас на предприятии установлено оборудование по переработке навоза в удобрение и газ, которым можно обогревать помещения. У нас стоит пять биореакторов, есть станция подготовки навоза. Оборудование установили в прошлом году специалисты из Кирова, они также обучили наших местных сотрудников», - пояснила Надежда Степаненко.