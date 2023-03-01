«Шар желаний» открыл третий сезон премии Росприроднадзора

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Первый день весны принес сразу три радостных новости о конкурсе, который уже называют самым экологичным среди всех подобных мероприятий. Итак:

- В этом году свои творческие работы смогут прислать не только дети, но и педагоги и наставники.

- Примечательно, что новый сезон проекта стартовал вместе с марафоном доброты «Шар желаний», который поможет исполнить заветные мечты детей.

- Число номинаций в третьем сезоне премии «Экология – дело каждого» увеличилось с девяти до 12, новыми стали «Экотуризм», «Экопросвещение» и «Экология души».

Напомним, «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, учрежденная 31 марта 2021 года за интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры.

- Изменения в проекте позволят стать его участниками не только детям и подросткам, но и взрослым, которые занимаются популяризацией тем экологического просвещения и экологического воспитания через творчество, - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. - Мы приглашаем детей и взрослых принять участие в нашей Премии. Новая номинация «Экопросвещение» призвана представить опыт педагогов, наставников, волонтеров, блогеров, журналистов, студентов, которые словом и делом вносят вклад в экологическое просвещение, поднимают тему сохранения краснокнижных животных и растений. В номинации «Экология души» мы ждем работ про небезразличное отношение людей к живой природе, примеры спасения животных, авторское творчество участников, которые с помощью песни, танца, стихотворений рассказывают о том, как важно заботиться об экологическом благополучии. Я уверена, что наша Премия как тест на неравнодушие и экологичность во всем в очередной раз покажет, насколько нас много и что мы одна команда единомышленников.

Марафон безграничной доброты «Шар желаний» запускается в этом году в рамках премии Росприроднадзора. Он дает возможность любому человеку или организации стать благотворителем и исполнить сокровенное желание ребенка. Все дети, которые загадают желание на сайте экошаржеланий.рф и пришлют письмо на экопочту «Шар желаний», могут надеяться, что их мечта станет реальностью. Основное условие для участников – изготовить макет земного шара из природных материалов или вторсырья и рассказать о своем заветном желании. Подарить ребенку настоящее чудо и почувствовать себя волшебником сможет любой желающий. В Международный день защиты детей 1 июня станет известно, чье желание будет исполнено первым.

НОМИНАЦИИ

10 индивидуальных – «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экология души», «Экорисунок», «Экофокус».

2 командных – «Экосемья» и «Экошкола».

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

В зависимости от номинаций в проекте смогут принять участие дети, молодежь и старшее поколение.

ПРИЕМ ЗАЯВОК

Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.