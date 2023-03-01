Подоляк утверждает, что Украина не наносит ударов по российской территории

Михаил Подоляк Фото: REUTERS

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, выступил с утверждением, что украинские войска якобы не наносят ударов по территории России.

"Украина не наносит ударов по территории РФ", - написал Подоляк в сети микроблогов Twitter в среду, 1 марта 2023 года.

Чиновник при этом назвал действия Вооруженных сил Украины "оборонительными".

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отбили атаку двух украинских беспилотников на Краснодарский край и Адыгею. Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались напасть на объекты гражданской инфраструктуры, но атака была отражена.

Напомним, что с начала этого года в Севастополе были сбиты несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Так, 16 января российская система ПВО ликвидировала десять украинских дронов, ни одному из них не удалось поразить намеченные цели. Эти беспилотники были запущены из Одессы.