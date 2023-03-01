Назван покупатель завода Volkswagen в Калуге Фото: REUTERS

Один из крупнейших российских дилерских холдингов компания «Авилон» стала основным претендентом на покупку автозавода немецкого концерна Volkswagen в Калуге. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с данной ситуацией.

Уточняется, что автодилер «Авилон» собирается выкупать активы, а финальное согласование сделки будет назначено на пятницу, 3 марта.

Напомним, в конце октября прошлого года автомобильный концерн Volkswagen представил официальный отчет, в котором говорилось, что компания в течение ближайших 12 месяцев продаст российские активы Scania, MAN и Porsche.

Как писал сайт KP.RU, ранее в июне 2022 года, автоконцерн предложил нижегородским сотрудникам до шести окладов за добровольное увольнение, отметив, что эти три оклада не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.