Роскомнадзор заблокировал доступ к фотобанку Shutterstock из-за размещения деструктивных материалов Фото: REUTERS

Федеральная служба по надзору в сфере информационных технолгий и массовых коммуникаций ограничила доступ к фотобанку Shutterstock в связи с публикациями там деструктивного контента.

«Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент», – сказано на сайте надзорного ведомства.

Как отметили в Рокомнадзоре, доступ к фотобанку может быть разблокирован только после удаления запрещенной информации.

Напомним, в 2019 году Роскомнадзоре уже блокироал доступ к Shutterstock, поскольку отдельные страницы сайта попали в реестр запрещенной информации.

В начале февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ). Причины блокировки ведомство не указало.