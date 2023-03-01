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НовостиОбщество1 марта 2023 9:15

Роскомнадзор заблокировал доступ к фотобанку Shutterstock из-за размещения деструктивных материалов

Речь идет о суицидальном и пронаркотическом контенте, объяснили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Роскомнадзор заблокировал доступ к фотобанку Shutterstock из-за размещения деструктивных материалов

Роскомнадзор заблокировал доступ к фотобанку Shutterstock из-за размещения деструктивных материалов

Фото: REUTERS

Федеральная служба по надзору в сфере информационных технолгий и массовых коммуникаций ограничила доступ к фотобанку Shutterstock в связи с публикациями там деструктивного контента.

«Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент», – сказано на сайте надзорного ведомства.

Как отметили в Рокомнадзоре, доступ к фотобанку может быть разблокирован только после удаления запрещенной информации.

Напомним, в 2019 году Роскомнадзоре уже блокироал доступ к Shutterstock, поскольку отдельные страницы сайта попали в реестр запрещенной информации.

В начале февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ). Причины блокировки ведомство не указало.