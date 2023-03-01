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НовостиЭкономика1 марта 2023 9:35

В Минэнерго заявили, что Россия не намерена продавать нефть любой ценой

Задачи реализовать максимальный объем перед страной не стоит
Роман КИЛЬМЯШКИН
Россия не планирует продавать нефть любой ценой

Россия не планирует продавать нефть любой ценой

Фото: REUTERS

Россия не собирается продавать нефть любой ценой только для того, чтобы реализовать максимальный объем. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в ходе выступления на Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба "Валдай" в среду, 1 марта 2023 года.

По его словам, подобной задачи перед нефтяной отраслью не ставили ни президент страны Владимир Путин, ни министр энергетики Александр Новак. И этот посыл заложен в планируемое сокращение добычи нефти в марте 2023 года.

"Нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема", - подчеркнул Сорокин.

Напомним, Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение связано с отказом продавать нефть странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка на российские энергоресурсы.

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе указывается, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Исключения из правила допустимы только с особого разрешения президента страны.