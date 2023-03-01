В Минэнерго заявили, что Россия не намерена продавать нефть любой ценой

Россия не планирует продавать нефть любой ценой Фото: REUTERS

Россия не собирается продавать нефть любой ценой только для того, чтобы реализовать максимальный объем. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в ходе выступления на Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба "Валдай" в среду, 1 марта 2023 года.

По его словам, подобной задачи перед нефтяной отраслью не ставили ни президент страны Владимир Путин, ни министр энергетики Александр Новак. И этот посыл заложен в планируемое сокращение добычи нефти в марте 2023 года.

"Нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема", - подчеркнул Сорокин.

Напомним, Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение связано с отказом продавать нефть странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка на российские энергоресурсы.

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе указывается, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Исключения из правила допустимы только с особого разрешения президента страны.