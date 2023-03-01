Федеральное казначейство начало проверку расходов Минобороны на нужды СВО Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Федеральное казначейство начало проверку расходов Министерства обороны России на нужды специальной военной операции на Украине, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, горюче-смазочные материалы и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», – уточнил он.

Глава российского правительства в свою очередь отметил важность проводимой Федеральным казначейством работы и призвал обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, «чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно».

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Мишустин анонсировал проверки расходования средств на нужды спецоперации. Он уточнил, что речь идет про деньги, которые были направлены на ремонт и производство оружия, военную и специальную технику, закупку горючего.