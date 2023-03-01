Воздушная тревога объявлена в Киеве 1 марта 2023 года

В Киеве объявлена воздушная тревога в первый день весны 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на Украине в Киеве в среду, 1 марта 2023 года. Об этом сообщают украинские журналисты и местные власти.

Сирены завыли как в украинской столице, так и в других городах Киевской области. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как ранее писал сайт KP.RU, в понедельник Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки, который был расположен в районе Броваров под Киевом.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.