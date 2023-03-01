Директора медцентра в Нижнем Новгороде будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

Женщина предстанет перед судом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет глава медицинского центра, которая более полугода не платила зарплату своим подчиненным. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на региональное СУ СК России.

Нарушение трудовых прав сотрудников было выявлено в одной из частных клиник, расположенных в Канавинском районе. Следователям удалось выяснить, что руководитель медицинской организации не выплачивала деньги двум сотрудникам с сентября 2021 года по июнь 2022-го. В общей сложности сумма долга за десять месяцев составила 460 тысяч рублей.

На нерадивого директора было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Пока дело расследовали, задолженность перед сотрудниками была погашена, однако директора все равно ждет суд, куда уже направлено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на директора нижегородского предприятия по производству металлических изделий. Руководитель несколько месяцев не платил зарплату токарю завода, в результате чего образовалась задолженность более 200 тысяч рублей.