Пассажирский автобус влетел под фуру в Петрозаводске

В ДТП никто не пострадал Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Петрозаводске произошло жуткое ДТП – пассажирский автобус влетел прямиком в фуру. Все случилось днем во вторник, 28 февраля, на Шуйском шоссе. Судя по фотографиям с места происшествия, которые оказались в распоряжении «КарелИнформ», у общественного транспорта серьезно искорежило капот, бампер и лобовое стекло. По словам очевидцев, обошлось малой кровью, так как пассажиров внутри автобуса не было.

- В комментариях в соцсетях пользователи сообщили, что кроме водителя на тот момент в автобусе больше никого не было, но и сам мужчина чудом не пострадал, - пишет издание.

Добавим, что все обстоятельства происшествия уточняют сотрудники ГИБДД. Предварительно, «маршрутка» неслась по шоссе и влетела в остановившуюся на обочине фуру. Искореженный автобус эвакуировали на спецстоянку. Петрозаводчане иронизируют, что дешевле будет купить новый транспорт, чем ремонтировать этот.