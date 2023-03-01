МРОТ в России будет выше прожиточного минимума на 17% в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В рамках бюджета, который мы рассматривали и принимали на 2023-2025 года, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда – плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму», - приводит ТАСС слова главы ведомства в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Котяков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5%, чтобы он составлял 19 242 рубля.

По словам министра, размер МРОТ в следующем году вырастет на 17%, став разницей между прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты труда.