Умер Жюст Фонтен, легендарный французский футболист

Французский футболист Жюст Фонтен Фото: wikimedia.org

На 90 году жизни умер французский футболист Жюст Фонтен, являющийся рекордсменом по количеству голов на одном чемпионате мира. О смерти спортсмена пишет газета Le Figaro, причина кончины футболиста не уточняется.

Фонтен на чемпионате мира по футболу 1958 года в Швеции забил 13 голов, что является рекордом. На том турнире сборная Франции стал обладателем бронзовых медалей.

Дебют спортсмена в национальной команде состоялся в конце 1953 года в матче против Люксембурга, в котором он оформил хет-трик. Фонтен редко играл за сборную, проведя 21 матч, но забив при этом 30 голов. Клубную карьеру футболист начал в марроканской «Касабланке», известен по выступлениям за французские клубы «Ницца», «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен.

После завершения карьеры он работал тренером сборной Франции в 1967 году, однако только на два матча. Фонтен также тренировал сборную Марокко. В 2014 году перед чемпионатом мира в Бразилии француз получил «Золотую бутсу» за рекорд 1958 года, поскольку в то время та премия еще не была учреждена.