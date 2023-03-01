Власти Киевской области предупредили о неопознанном объекте в небе

В Киевской области замечен неизвестный воздушный объект Фото: REUTERS

В небе над Киевской областью замечен неопознанный летающий объект. Об этом сообщила региональная администрация днем в среду, 1 марта 2023 года.

"В небе выявили воздушный объект", - говорится в сообщении телеграм-канала местных властей с уточнением, что в связи с этим в столичном регионе могут начать работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как ранее писал сайт KP.RU, в Киеве и Киевской области 1 марта объявлена воздушная тревога. В связи с этим населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, в середине февраля командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины в соцсетях заявило, что замеченные в небе над Днепропетровском НЛО якобы оказались воздушными шарами. По оценке украинских военных, это были несколько воздушных шаров с угловыми отражателями, а также разведывательный беспилотник.