Путин заявил о желании показать московское метро Си Цзиньпину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена заявил, что готовится к встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, а также сообщил о своих планах показать ему московское метро.

Российский лидер отметил, что по своей протяженности 70-метровая Большая кольцевая линия стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обгоняя российских «друзей, нынешнего лидера - кольцевую линию пекинского метро».

«Вот будем встречаться с председателем КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем нашим гостям. Во всяком случае, делегации можно будет показать», - заявил глава государства в среду, 1 мартам, во время церемонии открытия БКЛ Московского метрополитена.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 1 марта, Путин принял участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена.