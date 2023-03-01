Кремль прокомментировал заявление Подоляка о непричастности Украины к ударам по территории России

Кремль не поверил заявлению Подоляка о непричастности Украины к ударам по территории России Фото: REUTERS

Кремль не верит заявлениям советника советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Украина не причастна к ударам по территории России, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Мы им не верим», – заявил официальный представитель Кремля журналистам, комментируя слова Подоляка.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 1 марта, советник главы офиса Владимира Зеленского написал в своем Twitter, что украинские войска не наносят ударов по территории России. При этом он назвал действия Вооруженных сил Украины оборонительными.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отбили атаку двух украинских беспилотников на Краснодарский край и Адыгею. Дроны ВСУ пытались напасть на объекты гражданской инфраструктуры, но атака была отражена.