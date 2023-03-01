Российские военные предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на объекты в Крыму

Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников

Вооруженные силы Украины предприняли попытку совершить атаку на объекты в Крыму беспилотными летательными аппаратами, дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО, еще четыре – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы», – рассказал на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, инцидент обошелся без жертв и разрушений.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны сообщило, что российские подразделения РЭБ отбили атаку двух украинских беспилотников на Краснодарский край и Адыгею. Дроны ВСУ пытались напасть на объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что с начала этого года в Севастополе были сбиты несколько беспилотников ВСУ. Так, 16 января российская система ПВО ликвидировала десять украинских дронов, ни одному из них не удалось поразить намеченные цели. Эти беспилотники были запущены из Одессы.

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