Минобороны Украины объявило о переброске дополнительных подразделений в Артемовск

Украинское командование решило перебросить дополнительные подразделения в Артемовск Фото: REUTERS

Командующий Восточной группировкой войск украинской армии генерал Александр Сырский принял решение о переброске дополнительных подразделений в Артемовск. Об этом заявила журналистам замминистра обороны Украины Анна Маляр в среду, 1 марта 2023 года.

По ее словам, Сырский лично приезжал в Бахмут, где уже на месте принял несколько решений, часть из которых Маляр отказалась озвучивать.

Замминистра также признала, что ситуация на данном участке боевых действий для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является "напряженной".

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты выяснили, что положение ВСУ в Артемовске на самом деле значительно сложнее, чем это официально признают киевские власти. В публикации говорится, что тяжелее всего украинской армии приходится в северной части города, но и на других участках обстановка немногим легче.

Напомним, советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости "стратегически отступят" из Артемовска. Он также признал, что с российской стороны в боях принимают участие "наиболее хорошо обученные и опытные" бойцы.