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НовостиВ мире1 марта 2023 11:34

Американский ветеран Дрейвен указал на неожиданную для США мощь российских войск

Дрейвен заявил, что хочет «спасти американцев от самих себя»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Американский ветеран Дрейвен указал на неожиданную для США мощь российских войск

Американский ветеран Дрейвен указал на неожиданную для США мощь российских войск

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон начал понимать, что конфликт с Москвой это не те операции, в которых в последние десятилетия принимали участие военные США. Такое заявление сделал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Америка понимает, что идти против России - это не то же самое, что сафари в Афганистане и Ираке», - написал американский ветеран в своем Twitter.

Жителей США писатель назвал «наивными собратьями-американцами», задав вопрос о том, думали ли они, что «Ирак и Афганистан были настоящей войной». Дрейвен заявил, что война - это когда происходит противостояние равных, одетых в форму, обученных, а также финансируемых и гордых военных.

«Многолетняя пропаганда внушила американцам, что они непобедимы», - продолжил заявил, отметив, что говорит обо всем этом, поскольку хочет спасти жизни американских граждан, хочет «спасти их от самих себя».

Напомним, накануне американского портала The American Conservative заявил о намерении США создать на Украине «второй Афганистан» для борьбы с Россией.