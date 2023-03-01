Американский ветеран Дрейвен указал на неожиданную для США мощь российских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон начал понимать, что конфликт с Москвой это не те операции, в которых в последние десятилетия принимали участие военные США. Такое заявление сделал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Америка понимает, что идти против России - это не то же самое, что сафари в Афганистане и Ираке», - написал американский ветеран в своем Twitter.

Жителей США писатель назвал «наивными собратьями-американцами», задав вопрос о том, думали ли они, что «Ирак и Афганистан были настоящей войной». Дрейвен заявил, что война - это когда происходит противостояние равных, одетых в форму, обученных, а также финансируемых и гордых военных.

«Многолетняя пропаганда внушила американцам, что они непобедимы», - продолжил заявил, отметив, что говорит обо всем этом, поскольку хочет спасти жизни американских граждан, хочет «спасти их от самих себя».

Напомним, накануне американского портала The American Conservative заявил о намерении США создать на Украине «второй Афганистан» для борьбы с Россией.