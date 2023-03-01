Российские войска поразили пункт дислокации боевиков нацформирования в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации боевиков националистического формирования в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Щурово ДНР поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования», – сообщил генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Кроме того, российские Воздушно-космические силы сбили украинский самолет Су-24 в районе населенного пункта Дружковка в ДНР. Средства противовоздушной обороны ВС России уничтожили за сутки 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях и Луганской народной республике, добавил Конашенков.

Напомним, ранее ракетные войска и артиллерия России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 27 февраля, ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки, который был расположен в районе Бровары под Киевом.